365 giorni con Maria | 19 dicembre | Il Suo potente intervento sorprende i comandanti dell’Esercito

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Gli stessidevono riconoscere laintercessione della Vergine. È un’antica e forte devozione che risale a quando i Padri Agostiniani, portarono l’immagine della Madonna in quel luogo benedetto, e da lì, ai nuovi popoli del Continente per l’evangelizzazione. Anche Papa Francesco incorona la Madonna del Carmen, il 18 Gennaio 2018, durante L'articolo 365con: 19Il Suoproviene da La Luce di

Giornale del Cilento

...quota dell'87% da 224.utenti con 14 ore rimanenti all fine del sondaggio. Offerte Speciali Minimo Mac Book Air M1, scende a 949, si compra a rate ed arriva prima di Natale 16 Dic 2022 Nei...Dobbiamo fare uno sforzo in più per rendere l'intero Paese una meta attrattival'anno, ne abbiamo le potenzialità". Sponsor Il calendario dei proverbi e detti: 365 giorni nella saggezza cilentana Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Alla Stazione Centrale di Napoli, i carabinieri hanno arrestato Antonio Pugliese, 44 anni, evaso dai domiciliari nel dicembre del 2021 e da allora latitante ...