1923 | Helen Mirren e Harrison Ford hanno accettato al buio | Non abbiamo neanche letto il copione

...episodio di, nuova serie spin - off di Yellowstone che esplorerà le origini della nota famiglia dello show e avrà per protagonisti due mostri sacri di Hollywood quali Harrison Ford ed...... il Montana, dove si trova lo Yellowstone Dutton Ranch,introduce gli spettatori alle prossime ... Harrison Ford eMirren interpretano Jacob Dutton, il fratello del James di 1883 , e sua ... 1923, Helen Mirren e Harrison Ford hanno accettato al buio: "Non ... Helen Mirren ha appena rivelato di aver accettato di recitare in 1923 al fianco di Harrison Ford 'al buio', senza nemmeno aver letto il copione della serie.1923, il prequel di Yellowstone, ha scelto di affrontare una dinamica storica piuttosto cupa e violenta, basando la sua narrazione su fatti realmente accaduti.