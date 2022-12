18 Dicembre 2022 – Regno Unito | nuova fornitura di proiettili a Kiev per 250milioni di sterline

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il primo ministro britannico Rishi Sunak annuncerà un nuovo pacchetto di artiglieria per l’Ucraina. Verranno riforniti “centinaia di migliaia did’artiglieria” anell’ambito di un contratto di 250 milioni di. Gli utenti di Twitter non potranno più linkare sulla piattaforma alcuni siti web di social media ‘rivali’, tra cui quelli che l’azienda ha definito domenica “piattaforme proibite“, cioè Facebook, Instagram e Mastodon. Il ministro degli Esteri cileno Antonia Urrejola ha dichiarato al canale 24 Horas che l’ex presidente peruviano Pedro Castillo, destituito e incarcerato, “non e’ un leader golpista“. Non ha però rispettato “le norme costituzionali“. Un terremoto di magnitudo 4.7 della scala Richter ha colpito, in serata, il nord della Siria, nella zona di confine con la Turchia, a circa 16 chilometri a nord ...