????? Giorno libero per i blu | il lavoro riprende martedì

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lunedì di pausa per la Vero Volley Monza dopo la sconfitta subita domenica contro la capolista della SuperLega Credem Banca, Sir Safety Susa Perugia, nel primo turno di ritorno della stagione regolare. I monzesi avranno di fronte a loro sei giorni di allenamento per preparare la prossima sfida in calendario, fissata lunedì 26 dicembre, alle ore 18.00, all’Allianz Cloud di Milano, contro i padroni di casa dell’Allianz. Per Beretta e compagni sono previste tre doppie sedute (martedì, mercoledì e venerdì) e tre mezze giornate di tecnica, compresi i giorni del 24 e 25 dicembre. L’obiettivo della formazione allenata da Massimo Eccheli è quello di dare una sterzata alla serie negativa che la vede senza punti né vittorie da tre giornate. L’ultimo sorriso della Vero Volley risale infatti al successo ottenuto su Padova, in Veneto, per 3-0, nella nona giornata di andata della stagione ...

ModenaToday

Gelo a Oggi è un altro, Selvaggia Lucarelli interviene contro Samuel Peron Nella semifinale di Ballando con le Stelle , andata in onda sabato 17 dicembre, a essere ripescata è stata ...Si può perdere ognise non si difende. Lo vediamo in Ucraina dove c'è un popolo ugualmente coraggioso", come quello ebraico. Almanacco | Lunedì 19 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno II 25enne aveva un visto turistico. Fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di dieci dosi di cocaina e 750 euro in contanti, di cui non ha saputo spiegare la provenienza ...Il portiere francese potrebbe non essere disponibile per la trasferta a Salerno, mentre Olivier Giroud è pronto a riabbracciare la sua squadra ...