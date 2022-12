Zona Bianca | le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 dicembre 2022

(Di domenica 18 dicembre 2022) Questa sera, domenica 18, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 18, di? Scopriamoli insieme.Tra gli argomenti affrontati nelladi questa sera, il “Qatargate”, la manovra economica del governo Meloni e la riforma del Reddito di cittadinanza. Dove vedere il programma in tv e streamingva in onda ...

Corriere dell'Umbria

Passando per la Sampdoria sempre nel 2013 riesce a in due anni a far risalire la squadra blucerchata da una logorroica posizione nella classifica di destra ad unaChampions nella successiva ...... Soliti ignoti - Speciale Telethon , in onda dalle 20.35 su Rai 1 NCIS: Los Angeles (serie v), in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3(talk ... Zona Bianca, stasera in tv domenica 18 dicembre Rete 4. Le anticipazioni Come ci aveva anticipato due mesi fa l’ex sottosegretario alla Salute Andrea Costa, il comitato tecnico rappresentato dagli Stati membri della UE ha deciso all’unanimità a favore della proposta della ...La neve ha ricoperto Torino dal centro alla periferia, congestionando il traffico e mandando in tilt tutta la città: "Disagi prevedibili" ...