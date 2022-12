Zelensky | il discorso negato dalla Fifa per la finale dei Mondiali | «In guerra non ci sono campioni o pareggio» – Il video

(Di domenica 18 dicembre 2022) «Un caro saluto dall’Ucraina a tutti i fan del calcio, della vita e della pace. Oggi assisteremo alla celebrazione della natura umana dello sport. Questihanno dimostrato più volte che diversi Paesi e nazionalità posdecidere chi è il più forte nel fair play, ma non giocando con il fuoco. Si deve giocare sul campo verde, non sul campo di battaglia rosso. Questo è il sogno di tante persone, quando le squadre scendono in campo circondate da persone che vivono in pace». Inizia così il-messaggio «di pace» che il presidente ucrainoaveva preparato per ladi oggi della Coppa del Mondo, nell’attesissima sfida tra Francia e Argentina. Una richiesta che però è stata respinta. E nel suo, il presidente ...

Open

...aveva preparato per la finale di oggi della Coppa del Mondo , nell'attesissima sfida tra Francia e Argentina . Una richiesta che però è stata respinta dalla Fifa . E nel suo, il ...Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr, nel suonotturno. 'I lavori di riparazione continuano senza sosta', ha dichiarato. 18 dic 00:31 Nyt: gli Usa cercarono di ... Zelensky, il discorso negato dalla Fifa per i Mondiali: «In guerra non ... La guerra in Ucraina giunge al 298esimo giorno. Nuovo attacco aereo russo contro Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. L'Ucraina: "Non c'è possibilità di accord ...Il presidente ucraino aveva inviato un filmato per invitare i paesi a continuare a sforzarsi per concludere il conflitto ucraino, ma l’associazione del calcio mondiale ha deciso di non trasmetterlo ...