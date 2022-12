Zakaria spera ancora di restare al Chelsea | “Sono ottimista | sto lavorando sodo”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) E’ decisamente incerto il futuro di Denis. Il centrocampista è infatti in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, dove non aveva convinto più di tanto Allegri, al, ma sta trovando poco spazio e la sua permanenza a Londra pare assai complessa. Il mediano svizzero, però, vuole rimanere: “sulla mia avventura al, vediamo come va avanti. Devomigliorare alcune cose e mostrare all’allenatore cosa so fare. Se mi sarà dato spazio, dovrò dimostrare di essere bravo. Finora non è bastato, ma stoduro”. SportFace.