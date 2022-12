WWE | rubata la cintura WWE personalizzata in oro di Snoop Dogg

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 18 dicembre 2022) Al WWE Hall of Famerè stata donata dalla WWE unaWWEin oro, la quale è statarecentemente, ed oraha chiesto aiuto sui social media per recuperarla. Laè stata regalata aal WrestleMania Launch Party al SoFi Stadium in agosto da Bianca Belair e Becky Lynch. La stessaè stata poi portata daal Holidaze di Blaze Tour per “far vedere ai fan quanto fosse figa” ma, alla fine, qualcuno è riuscito a rubarla. “Mi serve assolutamente il prima possibile, prima di #WrestleMania a Hollywood quindi, se qualcuno la vede, me lo faccia sapere.” Così...