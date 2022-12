WWE | Ronda Rousey incolpa Raquel Rodriguez di essere stata la causa scatenante della faida

The Shield Of Wrestling

SmackDown Women's Championship:Rousey (C) batte Shotzi Continua il regno da campionessa diRousey che, durante il suo nuovo percorso, ha ritrovato una vecchia alleata, ovvero Shayna ...SmackDown Women's Championship:Rousey (C) vs Shotzi L'ex star di NXT avrà un'opportunità titolata a Survivor Series dopo aver vinto un Six - Pack Challenge nella puntata di SmackDown dell'... Ronda Rousey e Shayna Baszler sconfiggono Emma e Tamina a ... Who will be next to challenge Ronda Rousey for the SmackDown Women's Title With WWE having already taped next week's episode of SmackDown, Raquel Rodriguez is the new #1 contender for the SmackDown ...Ronda Rousey si diverte a commentare il violento attacco sferrato a Raquel Rodriguez durante l'ultima puntata di Smackdown ...