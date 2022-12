William | lo sgarbo a Kate Middleton | passo falso per il Principe

Leggi su dilei

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilha scelto di presenziare al matrimonio della sua ex fidanzata – Rose Farquhar – riunendosi con i suoi vecchi amici. Grande assente, che parrebbe essere rimasta a casa con i figli. Un vero e proprioper il, che di solito è sempre al fianco dellassa del Galles, soprattutto in un momento incerto e difficoltoso come questo, in cui Harry e Meghan stanno continuando ad attaccare l’Istituzione e la Famiglia Reale.al matrimonio di Rose Farquhar, la ex fidanzata Rose Farquhar, ex fidanzata storica del, si è sposata nel Gloucestershire, ed esattamente nella chiesa di St Mary the Virgin a Tetbury sabato 17 dicembre, con ...