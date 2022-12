Wanda Nara show allo stadio Lusail | la reazione al gol dell’Argentina | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Argentina e Francia sono campo per la finale del Mondiale in Qatar 2022, di fronte le squadre più forti della competizione. La compagine di Scaloni è stata subito in grado di riscattare il ko all’esordio contro l’Arabia Saudita, poi il percorso di altissimo livello. La rosa di Deschamps è formata da campioni in ogni reparto, la stella è Mbappé. I primi 45 minuti hanno regalato tantissime emozioni. Partenza strepitosache si è confermata in un grandissimo momento di forma. In campo a sorpresa Di Maria, lo juventino è stato un grande protagonista. L’esultanza diLa partita si sblocca su calcio di rigore, Leo Messi non sbaglia dal dischetto. La Francia non riesce a reagire, la Pulce avvia un contropiede miciadiale e proprio Di Maria sigla il raddoppio. E’ delirio dei tifosi argentini...