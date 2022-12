Volley | Serie A1 femminile 2022 2023 | Scandicci batte in quattro set Bergamo | tutto facile per Firenze

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022)rischia, ma porta a casa la vittoria inset in casa dellanella dodicesima giornata di andata della regular season diA1di. Primi due set senza storia e dominati dalle ragazze di Barbolini che si impongono sul 15-25 in entrambi i parziali, rispondono le bergamasche con un 25-15 nel terzo set ma nel quarto parzialenon sbaglia e chiude i conti sul 18-25. A1: FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DOVE GIOCANO LE AZZURRE DI BRONZO AI MONDIALI, invece, per, che si impone in tre set sulla ...