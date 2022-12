Volley | Paola Egonu e la serie negativa nelle finali | già 9 sconfitte tra Nazionale e club

(Di domenica 18 dicembre 2022)non è riuscita a trascinare il VakifBank Istanbul verso la conquista del Mondiale per2022 difemminile. La corazzata turca si è arresa al cospetto di Conegliano per 3-1, non riuscendo a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa battendo proprio le Pantere nell’atto conclusivo.ha lasciato la squadra veneta in estate, decidendo di trasferirsi in Turchia e scambiandosi così la maglia con Isabelle Haak. La 24enne (proprio oggi ha spento le candeline) ha però perso il duello con la giovane svedese e deve rinviare l’appuntamento con la conquista del primo trofeo con la banda di coach Giovanni Guidetti. Quella odierna è stata la nona finale persa danel corso della sua carriera. Spiccano le due con la ...

ISABELLE HAAK: 10. L'opposto confeziona una prestazione surreale e di enorme sostanza, vincendo ampiamente lo scontro diretto controEgonu. La svedese giganteggia nei momenti caldi, spadroneggia nel quarto set, chiude con addirittura 34 punti a referto e viene incoronata MVP con pieno merito. MONICA DE GENNARO: 9 . Il miglior ...Conegliano è campione del mondo. La Prosecco Doc Imoco allenata da Daniele Santarelli, già medaglia d'oro mondiale con la Serbia, ha battuto nella finale di Ankara il Vakifbank diEgonu . 3 - 1 (25 - 18 23 - 25 25 - 21 25 - 21) il punteggio a favore delle venete, che lo scorso anno persero il titolo contro la stessa formazione di Istanbul. Da un anno all'altro, un mercato ... Volley, Paola Egonu sfida il suo passato: Finale epocale contro Conegliano, in palio il Mondiale per Club Il video con gli highlights di Conegliano-Vakifbank, sfida valida come finale del Mondiale per Club 2022 di volley femminile ...Volley femminile, Conegliano campione del mondo per la seconda volta nella sua storia: trascinata da Haak, la squadra campione d'Italia batte 3-1 il Vakifbank ...