Volley femminile | Serie A1 | Scandicci e Milano si avvicinano a Conegliano | scatto di Busto Arsizio

(Di domenica 18 dicembre 2022) Oggi si sono giocate quattro partite valide per la dodicesima giornata dellaA1 diha espugnato Bergamo per 3-1, ha infilato la terza vittoria consecutiva e si è portata ad appena tre punti di distacco dalla capolista(le Pantere hanno vinto il Mondiale per Club). A trascinare le toscane è stata una ringalluzzita Ekaterina Antropova, autrice di 20 punti e affiancata dalle toniche Zhu Ting ed Elena Pietrini (10 punti a testa). Le orobiche, a cui non sono bastati i 20 sigilli di Khalia Lanier, occupano il settimo posto in graduatoria.si è imposta con un secco 3-0 a Firenze e si trova in terza piazza a un solo punto di distacco da. In auge Jordan Larson (11 punti), Raphaela Folie (13) e Magdalena Stysiak (9) ...