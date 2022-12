Volley femminile | Conegliano ci ha guadagnato con lo scambio Haak-Egonu? Mondiale per Club e rivincita

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha vinto ilper2022 dibattendo il VakifBank Istanbul per 3-1 nella finale andata in scena ad Antalya. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto le Campionesse del Mondo e d’Europa, riscattando così le due sconfitte maturate negli atti conclusivi della passata stagione dele della Champions League. Le Pantere sono riuscite a imporsi sulla corazzata turca di coach Giovanni Guidetti e a conquistare il secondo titolo iridato della loro storia dopo quello del 2019. Le due squadre sono cambiate in maniera sostanziale rispetto alla passata stagione, ma in particolar modo è stato lodegli opposti a fare la differenza. Isabelleha lasciato il Vakif e ha spostato la causa della formazione veneta, ...

