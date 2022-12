Volley femminile | Conegliano campione del Mondo! Festeggia il calabrese Valerio Lionetti

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’Imocoha vinto il Mondiale per club2022 . Sul parquet di Antalya, il sestetto veneto si è imposto in finale sulle turche del Vakifbank della grande ex Egonu per 3-1. I parziali:...

OA Sport

Un immenso Conegliano batte il Vakifbank nella finale del Mondiale per Club 2022 di. Partita tiratissima giocata in un ambiente molto caldo, con le Pantere venete che mostrano una tenuta mentale e una qualità nelle giocate invidiabili, trascinate dai 34 punti di ...... 13 e 14 maggio, 21 maggio si esibiranno: Trevisatletica, Nordic Walking Treviso, Treviso Sailing Club, Orienteering Treviso, Treviso Women Calcio, Nuova Pallacanestro Treviso,... Volley femminile, il VakifBank travolge l'Eczacibasi: Egonu domina contro Boskovic! Sfida a Conegliano nella finale mondiale Conegliano batte 3-1 il Vakif Istanbul dell’ex Paola Egonu nella finale del Mondiale per Club di volley femminile 2022 e si laurea campione del ...Un immenso Conegliano batte il Vakifbank nella finale per il primo posto del Mondiale per Club femminile 2022 di volley ...