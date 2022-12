Video Gol Argentina - Francia 2 - 0 finale Mondiali | il fallo da rigore di Dembelé su Di Maria

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nelladeidi Qatar 2022, l'è nettamente in vantaggio per 2 - 0 sulladopo l'intervallo. Decidono i gol di Messi ...

La Gazzetta dello Sport

Nella finale dei Mondiali di Qatar 2022, l'Argentina è nettamente in vantaggio per 2 - 0 sulla Francia dopo l'intervallo. Decidono idi Messi ...Nella finale dei Mondiali di Qatar 2022, l'Argentina è nettamente in vantaggio per 2 - 0 sulla Francia dopo l'intervallo. Decidono idi Messi ... Mihajlovic, un maestro su punizione: alcuni dei gol più belli Argentina Francia, il gol di DI Maria del 2-0 | VIDEO | Tutte le informazioni nel dettaglio sul fantastico gol dell'albiceleste ...Argentina Francia, calcio di rigore per l'Albiceleste. Sul dischetto Messi | VIDEO | Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...