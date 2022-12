VIDEO Conegliano-VakifBank 3-1 | Finale Mondiale per Club | highlights e sintesi Pantere sul trono per la seconda volta

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha vinto ilper2022 di volley femminile. Lehanno sconfitto ilIstanbul per 3-1 (25-18; 23-25; 25-21; 25-21) nellaandata in scena ad Antalya (Turchia), tornando così sul tetto del Pianeta pallavolistico per lanella storia dopo l’apoteosi del 2019. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, Campione del Mondo con la Serbia (oggi ha firmato una sontuosa doppietta), hanno sconfitto le Campionesse del Mondo e d’Europa, le naturali favorite della vigilia.si è ritrovata di fronte il suo recente passato chiamato Paola Egonu. Durante l’estate le due squadre si sono scambiate gli opposti: la veneta è approdata in Turchia, lehanno abbracciato ...

