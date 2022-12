Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022)DEL 18 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SEGNALIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. E PROPRIO SULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI TRA LA TIBURTINA E L’A24 IN DIREZIONE EST. INFINE, SI STA IN CODA SULLA VIA APPIA TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI DANNI DA MALTEMPO: AL MOMENTO RESTA CHIUSO AL TRANSITO VEICOLARE IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DELLE GROTTE E VIA VASCARELLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SIA IN DIREZIONE ARICCIA CHE IN DIREZIONE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL ...