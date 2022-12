Viabilità Roma Regione Lazio del 18-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 dicembre 2022)DEL 18 DICEMBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 DIRAMAZIONESUD SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA MONTEPORZIO E IL BIVIO PERSUD IN DIREZIONE, UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE; SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI QUESTA SERA E’ ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE; E OGGI 18 DICEMBRE IN NUMEROSI COMUNI DEL TERRITORIO E’ INIZIATO L’ALLESTIMENTO DEI TRADIZIONALI MERCATINI DI NATALE: A CIAMPINO A PARTIRE DALLE 13 E FINO ALLE 22 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA IN VIA IV NOVEMBRE; NEL COMUNE DI GALLICANO DELCHIUSURE IN VIA ...