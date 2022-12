(Di domenica 18 dicembre 2022) Unostamattina nel vallone dell'Arp, sopra Courmayeur in Valle d’, a2.500di, dopo essere stato travolto da una. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano, che ha recuperato il corpo e lo ha trasportato a Courmayeur, per le operazioni di riconoscimento. Illeso il compagno di gita che era con lui. La notte scorsa, inoltre, è morta in ospedale la donna francese che ieri è stata travolta da unain Valgrisenche: era stata trasportata al Parini diin condizioni disperate.

Sky Tg24

... inoltre, è morta in ospedale la donna francese che ieri è stata travolta da unain ... nel centro delle Dolomiti delladi Zoldo. Non sono state segnalate vittime Una frana ha interessato il ...... il secondo giorno del weekend fa registrare un morto a causa di una. Si tratta di uno scialpinista, travolto nella mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, nella zona dell'Arp, inVeny (... Valanga in Val d'Aosta, morto scialpinista a circa 2.500 metri di quota Ne avevamo dato notizia lo scorso 10 dicembre ( vedi ). Una valanga con un fronte di 50 metri di una lunghezza di circa 300 si era staccata in cima a Val San Nicolò, travolgendo due sciatori alpinisti ...VENEZIA - «Siamo in diretta da Spazio cielo - Radio nuvola... Qua siamo veramente solo noi». È cominciata così la diretta video dalla neve del Trentino, ieri - 10 dicembre ...