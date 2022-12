Uomini e Donne | la rivincita di Francesca Del Taglia | ha un nuovo amore

Witty TV

Siamo, ragazze e ragazzi che hanno CREDUTO in quanto proposto da Lei e dalle istituzioni. Siamo TUTTI vaccinati e TUTTI danneggiati. Circa 120000 persone OGNI settimana interagiscono ...Dopo la separazione dal marito, Eugenio Colombo , l'ex corteggiatrice di, Francesca Del Taglia ha iniziato a frequentare un altro uomo, Federico Fiorentino , con il quale è uscita allo scoperto pochi giorni fa. Del Taglia ha tenuto a precisare che la fine ... Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV In Sauna, Antonella chiede a Nicole le sue prime impressioni sul gioco e sui coinquilini. L’attrice si mantiene sul vago, non è passato ancora un giorno da quando è entrata nella Casa. Si aspettava un ...Da pochi giorni l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Francesca Del Taglia è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, ma il suo ex Eugenio Colombo non ha potuto trattenere una replica velenosa. Ec ...