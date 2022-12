Uomini e Donne | Andrea Nicole pesantemente offesa | arriva la replica dell’ex tronista

Witty TV

... perche' durante questa tempesta di negativita' che ci ha coinvolti in questi ultimi tre anni, tutte le qualita' del video le ho ritrovate proprio nellee negliche fanno parte di ...Il motivo La figlia della Mosetti, Asia Nuccetelli , era accusata dall'ex corteggiatrice didi passare troppo tempo nella casa di Cinecittà vicino ad Andrea Damante (che all'epoca era,... Venerdì 16 dicembre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Continuano i colpi di scena nel corso della storia di Uomini e Donne: stavolta è stato un ex corteggiatore a rompere il silenzio e a rivelare particolari inaspettati. Il noto dating show – condotto ...Sanremo. Scattano le misure cautelari per gli appartenenti al gruppetto di persone che, la mattina del 6 novembre scorso, avevano fatto irruzione a casa di un giovane sudamericano per poi massacrarlo ...