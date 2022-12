Un po’ di numeri dopo un terzo di stagione

Leggi su seriea24

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il calcio si sa non è fatto solo di. Se non c’è una scienza esatta ecco quella è il pallone. Finite le frasi fatte e dando un occhio alle statistiche fornite da Stats Performundi campionato di Serie BKT si scopre che a guidare le singole classifiche non si trovano sempre le prime della classe. Ne è un esempio il Cagliari, decimo in classifica, ma che strappa il primo posto nella costruzione di gioco tra passaggi tentati, riusciti (quest’ultimi a pari merito con il Bari) e per cross su azione dividendo il primato con un’altra squadra che non è proprio ai primissimi posti come il Benevento. Sanniti che, fra l’altro, hanno subito più falli di tutti. Rimanendo in zona retrocessione ecco il Como che comanda le statistiche delle respinte difensive. Quando però si guarda il capitolo tiri spuntano le prime: il Frosinone è ...