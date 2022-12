Un itinerario che unisce arte | cultura | risaie e natura incontaminata all' Oasi Zegna Con la possibilità di scoprire saperi artigianali ed eccellenze del made in Italy Il tutto accompagnato da sapori gourmet | ancora autentici

(Di domenica 18 dicembre 2022) Vercelli e le sue terre sono un’autentica sorpresa. A poco più di un’ora d’auto da Milano, quest’angolo di Piemonte, insieme al vicino territorio di Biella, sta diventando a place to be, una destinazione per intenditori che vogliono restare fuori dai circuiti turistici più battuti. È un piccolo mondo antico,genuino, dove assaporare quello stile di vita italiano che tutti ci invidiano. Un tesoro medievale Il Crocifisso Ottoniano al Duomo di Vercelli. Ph Maria Tatsos Il nostro viaggio incomincia dalla capitale del riso, Vercelli, dove torri medievali e magnifiche chiese testimoniano di una gloria e di una grandezza che hanno radici antiche. A cominciare dalla Cattedrale di Sant’Eusebio, che conserva le spoglie del santo protettore del Piemonte. Vanta una perla che da sola vale il viaggio: il Crocifisso Ottoniano, alto oltre 3 metri, in lamina d’argento. Risale ...

