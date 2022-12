Ultime Notizie – Valanga a Courmayeur | morto scialpinista

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) Unasi è staccata questa mattina poco prima delle 12 nella zona dell’Arp a, in Val Veny, travolgendo uno. L’uomo è. La salma è stata portata aper le operazioni di riconoscimento e polizia giudiziaria che sono affidate al Sagf. Illesi i compagni di gita. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione