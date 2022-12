Ultime Notizie – Sinisa Mihajlovic | Spalletti | “Calcio perde persona di valore”

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Ilunadi”. Così Luciano, tecnico del Napoli, questa mattina alla camera ardente di, aperta al pubblico nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. “Il mio ricordo è legato al nostro ultimo incontro a Bologna: ha usato parole molto carine verso il mio Napoli e anche sulla stima reciproca che c’era tra di noi”, ha aggiunto. L’ex calciatore e allenatore è a 53 anni dopo una battaglia durata tre anni con la leucemia. “ti faceva subito capire chi avevi di fronte. Non aveva il timore di nascondersi per poi fregarti. Mi rimane la sua forza, unadi. Lo percepivi subito quando lo incontravi o ci giocavi contro”, ha concluso il tecnico ...

Invece Concita

Palermo - Cagliari: lesulle formazioni Stulac sembra aver convinto Corini e quasi certamente sarà riproposto in regia. In difesa non è al meglio Bettella , che dovrebbe essere ...... poi ha avuto la grazia di allargare lo sguardo e di dire 'no', fino alleconseguenze'. E ... E a proposito dello scossone nella fede che questeprovocano, afferma: 'È un bene che siate ... Invece concita, il posto delle vostre storie - Murekatete ultime notizie Napoli Luciano Spalletti che si è presentato nella Sala Protomoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto al suo collega. Il mio ricordo legato a Sinisa è quando ci siamo visti a Bologna l'ultima volta ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...