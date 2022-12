Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 908 contagi e 2 morti | bollettino 18 dicembre

(Di domenica 18 dicembre 2022) Sono 908 i nuovida coronavirus182022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. Dei 908 nuovi casi, 218 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 690 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.555.222. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (1.109 persone) e raggiungono quota 1.470.345 (94,5% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 73.601 ...

