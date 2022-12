Ultime Notizie – Covid Italia | Schillaci | “Calo importante contagi e terapie intensive sotto controllo”

(Di domenica 18 dicembre 2022) ”I dati dell’Iss sull’incidenza deldimostrano unnel numero diati, siamo scesi rispetto alla scorsa settimana di oltre il 20 per cento e la pressione sugli ospedali e sulle, che è il fattore piùda tenere in conto, è sempre rimasta”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazioospite a Domenica In. Quanto alle vaccinazioni, “abbiamo lanciato una campagna sia per la quarta dose sia per l’influenza e quindi sono assolutamente compatibili, si possono fare insieme nella stessa giornata” ha affermato il ministro della Salute. Poi, sull’ipotesi di una quinta dose, ha risposto: “Dobbiamo continuare a monitorare la situazione, soprattutto i ...

Virgilio Notizie

Cartelle e multe che non rientrano in pace fiscale 2023 pur con requisiti quali sono Stando a quanto riportano le, diverse cartelle e multe, pur avendo i requisiti, non rientreranno ...Una puntata speciale quella di oggi di dedicata a . ' Sono emozionata di averti qua, non mi pare vero. Sei sempre impegnato ' un'esordio frizzante quello di a cui il cantautore romano ha replicato con ... Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Putin: "La Russia renderà il mondo più giusto" L’Argentina per regalare a Messi il trofeo che consacrerebbe definitivamente la sua strepitosa carriera e per tornare alla vittoria dopo 36 anni: l’ultima Coppa del Mondo Albiceleste fu alzata al ...Realme, in occasione della presentazione di realme 10 Pro, rilasciato ufficialmente sua nuova interfaccia utente 4.0. Quale uno dei primi sistemi operativi basati sul nuovo Android 13, realme ...