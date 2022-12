Ultime Notizie – Ascolti tv | Ballando con le stelle vince la serata

(Di domenica 18 dicembre 2022) La prima finale dicon lein onda su Rai1 ha conquistato la primadi ieri grazie 3.465.000 telespettatori e il 26,1% di share. Su Canale 5 ‘Grande Fratello Vip’ ha registrato invece 2.104.000 telespettatori e il 16,25% di share. Terzo gradino del podio per Italia 1 che con il film d’animazione ‘Il Grinch’ ha ottenuto 1.100.000 telespettatori e il 6,22%. Su Rai2 il doppio appuntamento con la serie ‘Blue Bloods’ ha raccolto 877.000 telespettatori e il 4,76% nel primo episodio e 915.000 con il 5,39% nel secondo. Su Retequattro il film ‘Colpevole d’innocenza’ ha totalizzato 880.000 telespettatori e il 5,25%, mentre Tv8 con il film ‘Un Natale da favola’ ne ha conquistati 585.000 con il 3,35% di share. Su Rai 3 ‘Sei pezzi facili – In mezzo al mare’ è stato visto da 504.000 telespettatori pari al 2,93% di share. ...

Invece Concita

Ternana - Como: lesulle formazioni Andreazzoli senza Donnarumma, Capanni e Capuano. In attacco dovrebbero giocare Partipilo e Pettinari , quest'ultimo preferito a Favilli. Alle loro ...ARTICOLO PRECEDENTE Papa Francesco: dimissioni firmate in caso di impedimento medicoAttualità Papa Francesco: dimissioni firmate in caso di impedimento medico 18 Dicembre Estrazioni ... Invece concita, il posto delle vostre storie - Murekatete ultime notizie Ma la prima unità, almeno secondo le ultime notizie e il tracciato della rotta delle ore 10 italiane su sito vesselfinder sembra puntare proprio da un'altra parte. Forse per effettuare un altro ...(ANSA) - TUNISI, 18 DIC - Alla luce della bassa affluenza alle urne di ieri per eleggere il nuovo parlamento, intorno al 9%, le principali forze di opposizione, che pure hanno boicottato la tornata ...