Ultime Notizie – Argentina campione | festa in aereo a 3000 metri – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’vince i Mondiali di Qatar 2022 e laesplode. Anche in. Sul volo da Buenos Aires a Madrid, a circadi altitudine, i passeggeri esultano quando Montiel realizza il rigore decisivo nella finale contro la Francia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione