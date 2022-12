Ucraina | Mosca manda musicisti al fronte per sollevare il morale delle truppe

TGCOM

L'istituzione di una brigata creativa - che fa seguito a una recente campagna che esortava il pubblico a donare strumenti musicali alle truppe - è in linea con il tradizionale utilizzo della 'musica ...Kiev, 18 dic. " Sono più di 98mila i soldati della Russia morti indallo scorso 24 febbraio, quando è iniziata l'aggressione voluta da. E' quanto ha dichiarato lo Stato maggiore dell'esercito di Kiev, affermando che 98.280 militari russi sono stati ... Usa: "Su guerra in Ucraina uniche provocazioni da Mosca" La Russia schiererà musicisti in prima linea nella guerra in Ucraina nel tentativo di sollevare il morale delle truppe. Lo ha riferito il ministero della difesa britannico nel consueto aggiornamento d ...(Adnkronos) – Sono più di 98mila i soldati della Russia morti in Ucraina dallo scorso 24 febbraio, quando è iniziata l’aggressione voluta da Mosca. E’ quanto ha dichiarato lo Stato maggiore dell’eserc ...