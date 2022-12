Twitter vieta la pubblicazione di collegamenti ad altri social E Musk “oscura” il profilo di un’altra giornalista

(Di domenica 18 dicembre 2022)vieterà ai suoi utenti di pubblicaremedia rivali. Lo si legge in una nota dell’azienda di Elon. Tra le piattaforme a cui viene sbarrata la strada rientrano Facebook, Instagram, Mastodon, Post e Truth, ildi Donald Trump. Nel frattempo il patron di Tesla prosegue la sua guerra personale con i giornalisti non graditi. L’account di unadel Washington Post è stato sospeso oggi per decisione di. Lo ha denunciato la reporter, Taylor Lorenz. Lo stop segue quello didieci giornalisti americani accusati inizialmente dadi aver violato la sua privacy e poi riammessi suldopo l’esito di un sondaggio lanciato su ...

Il Fatto Quotidiano

... cosa in contrasto con un recente aggiornamento delle politiche diper cui sila condivisione di informazioni in tempo reale sulla posizione, incluse quelle condivise direttamente su ......governo russo nel 2013 ha approvato una legge che proibisce la 'propaganda gay' e per questo... Spero che Daria stia bene e che possa viaggiare dove e come vuole' ha scritto suMartina ... Twitter vieta la pubblicazione di collegamenti ad altri social. E Musk “oscura” il profilo di… L’account Twitter di una giornalista del Washington Post è stato sospeso oggi per decisione di Elon Musk. Lo ha denunciato la reporter, Taylor Lorenz ...In seguito a un sondaggio popolare, il padre padrone di Twitter Elon Musk ha sbloccato gli account dei giornalisti statunitensi sospesi per aver linkato il profilo di ElonJet su altri social. ElonJet ...