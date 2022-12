Tunisia | bassa affluenza voto | opposizioni delegittimano Saied

Agenzia ANSA

In Tunisia, alla luce della bassa affluenza alle urne, poco piu del 9%, per eleggere il nuovo Parlamento, le principali forze di opposizione hanno chiesto al presidente Saied di fare un passo indietro.