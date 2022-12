TS – Vlahovic nel pensieri della Premier | la Juventus risponde così

Leggi su justcalcio

(Di domenica 18 dicembre 2022) 2022-12-18 13:30:00 Arrivano conferme da Tuttosport: NVIATO A LONDRA – Servirà ancora qualche settimana a Massimiliano Allegri per avere a disposizione la “sua”. Perché quella vista all’Emirates Stadium contro l’Arsenal un po’ ci somiglia, ma non abbastanza per essere da rincorsa in campionato e da assalto al Napoli capolista: prima dell’epico scontro diretto del Maradona ci saranno due impegni da non sbagliare, con Cremonese e Udinese, e ancora prima altri due test amichevoli (con Rijeka e Standard Liegi) per ritrovare la condizione migliore, riabbracciare i reduci dal Mondiale (a proposito, da domani torneranno in gruppo al lavoro i polacchi Milik e Szczesny) e recuperare i tanti infortunati lasciati per strada. Sullo stesso argomento Dna Juve, che segnali per Allegri dopo l’Emirates: cosa va e cosa non vaIl recupero di ...