Torino | il sostituto di Lukic risponde a un solo nome

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilnel mercato di gennaio potrebbe tornare alla carica per Nandez del Cagliari, è lui ilideale dovesse partireIlnel mercato di gennaio potrebbe tornare alla carica per Nandez del Cagliari, è lui ilideale dovesse partire. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i granata potrebbero bussare alla porta dei rossoblù e mettere sul piatto un’offerta tra i 6 e gli 8 milioni. Nandez è il primonella lista di Vagnati per i rinforzi di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

