Tom Hanks era nel mirino dell’uomo che ha aggredito il marito di Nancy Pelosi a martellate

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tomera neldi David DePape, l’uomo accusato di avercon un martello, lo scorso novembre, Paul, ildella speaker della Camera americananella loro casa di San Francisco. Stando a quanto riportano alcuni media statunitensi, dopo la testimonianza di una poliziotta, DePape – nel corso dell’interrogatorio avrebbe ammesso di voler colpire altre figure pubbliche di primo piano. Tra gli obiettivi, come detto, anche Tom, uno degli attori più noti e amati di Hollywood. David DePape, sempre nel corso dell’interrogatorio, avrebbe dichiarato di voler colpire Tome altri – come ad esempio Hunter Biden, il figlio del presidente Joe Biden, e il governatore dem della California, Gavin ...

... grande inventore pescarese residente in America, che ha voluto donare alla sua città il concept del 'big piano', portato al successo cinematografico mondiale dall'attore'. E conclude: 'Noi,...... e che lo ha reso famoso soprattutto negli Stati Uniti, qui con il nome anche di 'Walking piano', celebre nel film 'Big', del 1988, interpretato da, di cui Saraceni è grande amico Il grande ... Tom Hanks e il momento più emozionante: “Spielberg mi mostrò una lapide…” PESCARA – Le prove acustiche sono partite l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, e a Pescara cresce l’attesa per lo spettacolo della fontana “The big Piano” in piazza Salotto. “Pescara diventerà un’attr ...The Concert Feature - La Fantasia di Walt Disney narra a fumetti come nasce il capolavoro cinematografico e musicale di Walt Disney.