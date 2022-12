Titanic | la verità di James Cameron | “Jack non poteva salire sulla zattera”

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 18 dicembre 2022) Pur essendo passati anni dalla sua uscita nelle sale (era il 1997), sono ancora in tanti ad amaree a non perdere l’occasione di seguirlo quando viene trasmesso in Tv in replica. Il film rappresenta un appuntamento a cui in molti non sanno rinunciare, pronti a commuoversi di fronte alla storia d’amore vissuta dai suoi protagonisti,e Rose (Leonardo DiCaprio e Kate Winslet). Chi è rimasto colpito dal sentimento fortissimo che ha legato i due personaggi ancora adesso prova a volte una sensazione di rimpianto per la tragica fine fatta dal giovane. Alcuni, infatti, ritengono che lei avrebbe potuto fare qualcosa per fare posto al suo amato, se davvero lo amava così tanto. Questa volta è stato il registaa chiarire ogni polemica, nella speranza che le ...