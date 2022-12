The Bad Guy | recensione della nuova serie crimedy italiana

(Di domenica 18 dicembre 2022) Giovedì 15 dicembre sono stati rilasciati gli ultimi tre episodi di The Bad Guy, laoriginal di Amazon Prime Video. I primi tre episodi ci avevano lasciato con degli interrogativi, alcuni dei quali sono stati sciolti mentre altri ci fanno pensare a una seconda stagione. The Bad Guy: trama degli ultimi tre episodi Se nella prima parte abbiamo visto il cambiamento fisico di Nino Scotellaro, in questi episodi finali assistiamo alla sua trasformazione interiore. Ora più che mai, il protagonista pensa come un vero e proprio boss, tanto da riuscire a ottenere il consenso dei seguaci di Salvatore Tracina e portarli dalla sua parte. Una violenza nei confronti di Teresa Suro (Giulia Maenzo) determinerà la fine di una monarchia assoluta e l’inizio di una democrazia mafiosa con a capo proprio il nostro (anti)eroe Balduccio Remora. ...

TVSerial.it

con How SweetSound " Gospel Tour 2022 . Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori più ... nel film d'animazione DreamWorks 'Guys', ed è nel cast del film 'Belli Ciao' di Gennaro ...... svariati dischi di platino e collaborazioni con altre star latine richiestissime comeBunny, ... ovvero Nora Fatehi , Balqees , Rahma Riad e Manal , che si sono esibite con LightSky , canzone ... The Bad Guy 2: quando esce, trama, cast Cosa guardare a Natale 2022 su Prime Video Ecco i titoli delle feste da non perdere in streaming tra novità e prodotti natalizi da vedere ...The Bad Guy è una serie televisiva italiana diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi e distribuita su Amazon ...