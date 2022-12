Thailandia | Travisanutto | “Nostri mosaici nella Sala dell’incoronazione a Bangkok”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 18 dicembre 2022) (Adnkronos) – C’è un pezzo d’Italia, anzi, ce ne sono tanti, nelle stazioni delle metropolitane di New York, negli aeroporti e in molti edifici pubblici nel mondo. Ci sono pezzi del nostro artigianato in moltissime basiliche e cattedrali, come ad esempio nel Santo Sepolcro a Gerusalemme oBasilica Nazionale di Washington oCattedrale irlandese di Knock. Dall’America all’Asia, i tasselli in vetro di Murano dei, azienda di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, decorano città sia moderne che dalla storia antica. Scuole, ambasciate, piazze e murali, sono davvero centinaia iartistici creati negli ultimi 40 anni e presenti in molti luoghi sia istituzionali che pubblici. L’ultima notizia, più che un contratto prestigioso, è un sogno di 153 anni fa che oggi ...