Terrore a Villaricca | armato di mazza colpisce pedoni e auto poi lancia pietre contro carabinieri

(Di domenica 18 dicembre 2022)senza criterio passanti e, un bastone di alluminio stretto come una spada. Accade in via Corigliano ae a seminare il caos è Salifu Baba, 28enne di origini ghanesi. Iintervengono in pochi minuti, le chiamate al 112 sono state tante.diRiescono a disarmarlo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un boato, poi una voragine enorme che si apre lungo via Palermo . Sono stati minuti diper i residenti del civico 72, svegliati di soprassalto intorno alle 5 del mattino di ieri. ...- ...Il boato , poi si è aperta una voragine : attimi ditra i residenti, palazzina in bilico e 6 famiglie evacuate. Questa mattina a, in provincia di Napoli , una voragine ha interessato la stabilità di un palazzo in via Palermo 72 .