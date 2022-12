ilmessaggero.it

In Abruzzo , ad Arsita, in provincia diun'anziana è morta nell'auto del figlio lasciata forse senza il freno elettronico inserito. Stando alla prima ricostruzione, Giuditta Di Pomponio, 83 anni, era in auto con il figlio. Quest'...... cheal terzo posto con 23mila 336 euro. Capacità di spesa: al Sud il reddito è del 25% in ... come nel caso di Venezia , Fermo , Aosta , l' Aquila ,e Pescara , aspetto che denota un ... Teramo, scende dall’auto e il freno a mano salta: la madre rimasta dentro muore in un burrone La vettura è scivolata nella scarpata per circa 70 metri ribaltandosi più volte. Polizia e Carabinieri indagano sulla morte di Giuditta Di Pomponio, 83 anni, deceduta nell'incidente avvenuto ad Arsita ...TERAMO - In Abruzzo, ad Arsita, in provincia di Teramo un'anziana è morta nell'auto del figlio lasciata forse senza il freno ...