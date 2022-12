Tenta di rubare uno stereo nel parcheggio del centro commerciale | 21 arrestato

(Di domenica 18 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Tenenza di Quarto hannoperto furto un 21enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera ildi un notodi Quarto era affollato per l’ultimo weekend prima del Natale. Tra le migliaia di auto, una aveva il finestrino rotto. I militari di pattuglia hanno notato al suo interno un ragazzo, impegnato a smontare lo. Il 21enne si è accorto dei Carabinieri solo quando era troppo tardi. Finito in manette, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

