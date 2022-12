Taylor Mega | “Senza pal*e troppo convinto di sé” | parole pesantissime proprio contro di lui

Leggi su howtodofor

(Di domenica 18 dicembre 2022)ha parlato di Antonino Spinalbese e ha detto: “palle! Non mi piacciono gli uomini così”. Ospite a Casa Chi,ha raccontato del suo rapporto con l’amica Giaele De Donà e del fatto che quello con suo marito è un rapporto libero. In questa intervista ha anche parlato a lungo di Antonino Spinalbese e ciò che ha detto dell’ex di Belen Rodriguez non è molto edificante. Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e come sappiamo è stato protagonista di diverse e accese polemiche una di queste riguardava la diffida da parte di Belen di parlare di lei nel programma. Nonostante questa precisa richiesta, come ricorderete gli autori del GF Vip hanno dovuto censurare più di una volta Spinalbese, una di queste mentre ...