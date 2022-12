Tajani | “A Trieste a gennaio conferenza italiana sui Balcani”

(Di domenica 18 dicembre 2022) ROMA – “C’è molta tensione tra Kosovo e Serbia, stiamo cercando di fare di tutto per evitare perché la situazione degeneri. Ci sono mille militari italiani al confine che garantiscono la stabilità e la pace e sono apprezzati da serbi e kosovari”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio(foto) a “Live in” su Skytg24, sottolineando che “l’Italia vuole essere protagonista in questa regione” e che si “acceleri” nel percorso europeo.a questo proposito ha annunciato che “aorganizzeremo auna sorta disuiper preparare una serie di iniziative politiche”. L'articolo L'Opinionista.

