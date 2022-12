Taci | cosa sai di calcio? Mbappè umiliato | Argentina-Francia è già guerra

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) L'attesa è spasmodica, mancano poche ore alla finalissima di Qatar 2022 tra, la partita più attesa, lo scontro tra due superpotenze calcistiche. E soprattutto il duello a distanza tra Leo Messi e Kylian, con la Pulce alla caccia di quel titolo mondiale che lo renderebbe leggenda in carne ed ossa. Ovviamente la tensione è alle stelle. Anche tra le due squadre. Si pensi per esempio ai sospetti già avanzati dai Blues guidati da Didier Deschamps, secondo i quali l'Albiceleste sarebbe favorita dagli arbitri. Ma non solo. Perché forse indispettito da questi sospetti, ecco che ai francesi replica Emiliano Martinez, portiere della Seleccion e leader riconosciuto dello spogliatoio argentino. A poche ore dall'inizio della finalissima dei mondiali di, infatti, Martinez ha voluto aprire il fuoco ...