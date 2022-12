Sul Mondiale dell’Argentina c’è anche la firma di Dybala

Leggi su calcionews24

Paulo, attaccante della Roma, decisivo con il calcio di rigore nella finale del2022 in Qatar contro la Francia Ha giocato solo due spezzoni di gara, il finale con la Croazia e pochi minuti stasera. Ma sull'ultimo atto di Qatar 2022 c'èladiper due situazioni. É stato lui a ripiegare nella propria area di rigore per fermare l'ultimissima incursione di Mbappé, che stava andando a concludere verso la porta. E ai rigori, l'attaccante romanista ha messo dentro il pallone con una trasformazione non abituale, un tiro centrale sufficiente per superare Lloris.