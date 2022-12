Stupri in piazza Duomo | presi altri quattro egiziani

Open

...e 11 gennaio 2023 dalle 15.30 alle 17.30 presso lacoperta di Biblioteca Salaborsa (... Glisono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. I dati del Report del Servizio analisi ...... che compiono massacri,e saccheggi, che verranno ricordati come il massacro di Nanchino ... Dopo un comizio adel Duomo a Milano il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi viene colpito ... Stupro di gruppo a Capodanno in piazza Duomo, arrestati altri ... Sono passati dieci anni dall’omicidio con stupro dell’indiana Nirbhaya, che sconvolse il mondo. Da allora qualcosa è cambiato. Ma l’India è ancora uno dei Paesi al mondo più pericolosi per le donne ...Folla oceanica, in piazza, a Teheran. Ma l'obiettivio della protesta va oltre il velo. Colpisce direttamente il sistema. L'annuncio dell'abolizione della polizia morale "è solo una tattica alla vigili ...