Stupri di Capodanno a Milano | quattro egiziani arrestati Incastrati dai loro stessi “selfie” sui social

(Di domenica 18 dicembre 2022) La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari, su richiesta dei pubblici ministeri del V Dipartimento, emessa nei confronti di 4 giovani cittadini– di 19 e 20 anni – gravemente indiziati dei reati di violenza sessuale di gruppo e di rapina aggravata. I poliziotti della Squadra Mobile hanno sviluppato l’attività investigativa sugli episodi di violenze di gruppo commesse ai danni di alcune ragazze, la notte di2022, in occasione dei festeggiamenti in piazza Duomo a. Ildifunestato dagli abusi degli extracomunitari Lo scorso gennaio, dopo undici giorni dalla consumazione degli episodi delittuosi, erano state eseguite numerose ...

Un 'branco' che la sera diin piazza Duomo a Milano è entrato in azione più volte 'approfittando della forza intimidatoria del gruppo e dell'effetto di sopraffazione' nei confronti delle giovani vittime e che dopo i ...È trascorso quasi un anno esatto dai terribili abusi deldi Milano , quando un branco composto da giovanissimi stranieri ha seminato il panico nella notte di San Silvestro, molestando e violentando giovani turiste. Le indagini della polizia non si ... Milano: stupri Capodanno, gip 'arrestati si sono affrettati per posto in ... Milano, 18 dic. (Adnkronos) - 'Basta buonismo con gli extracomunitari che arrivano in Italia, si fanno beffe dell'integrazione tanto ...Milano, 18 dic. Adnkronos) – Un "branco" che la sera di capodanno in piazza Duomo a Milano è entrato in azione più volte "approfittando della forza intimidatoria del gruppo e dell'effetto di sopraffaz ...