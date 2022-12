“Stranatale Kids 2022” | 150 bambini in corsa per le vie di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 18 dicembre 2022)– Circa 150hanno preso parte questa mattina alla “”. La camminata non competitiva dedicata ai più piccoli, organizzata dall’Associazione sportiva “A.S.D Marathon”, presieduta da Antonino Lo Iacono, in collaborazione con il comune die con Tecnica Sport. Alle 10,00 puntuale, in piazza Guglielmo II, è partito il countdown, al termine del quale i piccoli, seguiti anche da molti genitori, hanno cominciato a correre per il circuitose, attraversando Via Roma, Salita S. Antonino, Via A. Veneziano, Via Venero, Via della Repubblica, Via A. De Gasperi, Via Archimede, corso P. Novelli, Piazzetta Vaglica, Via S. Maria Nuova, Via Chiesa degli Agonizzanti, Via Dante, fino a Piazza Guglielmo II, ...